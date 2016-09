Svar til Ole Pedersen

Jeg synes lige, jeg vil svare Ole Pedersen (OP) på hans læserbrev mandag 26.09. her i Skive Folkeblad, da det jo er første gang, muligheden byder sig. Andre indlæg, OP har haft om min person, har været om USP-projekter i Skive Kommune, hvor jeg har en verserende sag, der kører. Og OP ud fra den viden du oplyser at have, må du jo også vide, at så længe en retssag kører, kan man ikke udtale sig. Du har så været flink nok til at skrive om sagen alligevel, og det siger vel mere om dig end om mig.



Du udtaler i flere læserbreve, at du er tidligere DF’er, men på grund af undertegnede meldte du dig ud, hvilket jeg ikke kan beklage.



Havde du været en rigtig DF’er havde du jo mødt op til generalforsamlingen i Dansk Folkeparti, hvor jeg gav en redegørelse for USP-projekterne.



Den redegørelse jeg gav, var i tråd med den afgørelse Statsforvaltningen traf, her kunne jeg passende sige: hvad sagde jeg, og vidste du og vennerne, hvad I skrev om? Nej det gjorde I ikke.



OP du kunne jo også have ringet og spurgt, om jeg gav en kop kaffe, eller du ville give en kop kaffe, men ak, du valgte den nemmeste løsning, at svine undertegnede og Erik Mortensen bag tasterne. Så rigtig DF’er blev du aldrig.



Som tekst til billedet på OP-indlæg står der, at jeg kalder medlemmer af Nye Borgerlige for landsbytosser. Det kunne jeg aldrig finde på, men Skive Folkeblad vil jo gerne fejlcitere DF’ere. Det, jeg har sagt, er, at hvis Nye Borgerlige ikke ændrer politik, så vil de landsbytosser, vi har »fået luget ud«, komme til dem. Man kan ikke føre flygtningepolitik, der strider mod FN-konventioner og EU-regler.



Sluttelig skriver du, at du skreg af grin, da du så udtalelserne i min artikel. Jeg kender dig ikke, men for mig er du en gammel sur mand, der sidder på balkonen i Muppet Show.



Med tak for optagelsen



Preben Andersen (DF),



viceborgmester,



Viborgvej 273,



Nr. Søby,



7840 Højslev

