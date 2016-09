Påbud på vej til Bjarne: Ryd op i forhaven!

Skive Kommune er på vej til at varsle et påbud om at rydde op til Bjarne Jensen, der bor på Brorsons Vej i Skive.



Bjarne Jensen blev først i september pr. brev fra af Skive Kommune bedt om at rydde op i sin forhave, som han har pakket til med ting, han har købt og indsamlet. Naboer er meget utilfredse med, at Bjarne Jensens ejendom ser ud, som den gør, og de har klaget til Skive Kommune.



Bjarne Jensen fik til den 21. september til at få ryddet op i sin forhave. Skive Kommune har konstateret, at der ikke er ryddet op. Derfor sender Skive Kommune snarest et varsel om, at et påbud er på vej til Bjarne Jensen. Han vil i forbindelse med varslingen blive hørt.



Byggeloven siger blandt andet, at en ejendom skal holdes »i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand«.



Skive Kommune mener ikke, at Bjarne Jensen holder sin ejendom på Brorsons Vej i en i forhold til beliggenheden sømmelig stand.



Bjarne Jensen lovede først i september i Skive Folkeblad at rydde op i sin forhave, men han kunne ikke nå det inden den 21. september.



Han oplyste, at han har lejet en hal, som han vil bruge til opbevaring af ting.



Reagerer Bjarne Jensen ikke på varsling af påbud eller påbud om at få ryddet op i sin forhave, vil Skive Kommune anmelde ham til politiet.



Skive Folkeblad har uden held forsøgt at komme i kontakt med Bjarne Jensen.

