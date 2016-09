Voldtægtssigtede unge skal blive i fængsel

Vestre Landsret stadfæstede tirsdag byrettens kendelse om, at to unge mænd skal være varetægtsfængslet indtil den 24. oktober som følge af sigtelsen mod dem om voldtægt af en 16-årig pige i Anlægget i Skive natten til i søndags.



Begge unge mænd havde kæret fængslingen i håb om at blive sat på fri fod.



Lokalpolitiet i Skive oplyser, at de to mænd, som er henholdsvis 17 og 19 år, oprindelig kommer fra Syrien. Begge har boet i Danmark i nogen tid og har danske personnumre, men ingen af dem er danske statsborgere.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: