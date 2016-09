Den 67-årige læge - som nu er dømt for at udstede vanedannende medicin til patienter, selv om han havde mistet retten til dette - er den samme læge, som gik amok til spisning i Pulsen under byfesten for et år siden.



- Jeg har fået oplyst, at der er tale om den samme person, bekræfter Jørgen Nørby (V), formand for regionens udvalg for nære sundhedstilbud.



Lægen virkede tidligt på aftenen meget påvirket til spisningen, hvor han råbte ukvemsord og opførte sig meget ubehageligt foran de øvrige 220 gæster til spisningen.



Det var så voldsomt, at mandlige festdeltagere måtte tage fat i lægen og føre ham væk fra festen. Og politiet blev tilkaldt.



- Pludselig begyndte han at snakke i øst og vest - og også ukvemsord til mig. Det var ubehageligt, fortalte Kaj Sørensen, Balling, der var med til at fjerne lægen fra festen, dengang til Skive Folkeblad.



Lægen blev fyret, da regionen havde gjort Erland Andersen, der driver klinikken, opmærksom på den voldsomme episode.



- Ansættelsesforholdet ophørte øjeblikkeligt. Der var der ikke grund til, at vi (regionen, red.) skulle blande os mere i det. Erland Andersen reagerede her, som man må forvente. Det var en prompte, korrekt og tilfredsstillende reaktion, siger Jørgen Nørby, som samtidig konstaterer, at byrettens dom viser, at den 67-årige læge altså havde flere lig i lasten end som så.



Ifølge Ekstra Bladet fraskrev den 67-årige læge sig frivilligt retten til at udskrive afhængighedsskabende præparater allerede i 1996, da der var mistanke om, at han selv havde et misbrug af alkohol og lægemidler.



Han forklarede i retten, at hans alkoholmisbrug kun foregik i weekenderne, men blev altså alligevel idømt 30 dages betinget fængsel for at have overtrådt sin ret til at udskrive medicin og for at sætte sine patienters sikkerhed i fare.