Regionen forlanger redegørelse om dømt Balling-læge

Region Midtjylland vil nu have undersøgt, hvordan en praktiserende læge kunne arbejde på lægeklinikken Pulsen i Balling, selv om han var frakendt retten til at udskrive vanedannende medicin.



Det sker efter at den 67-årige læge, der var ansat i Lægeklinikken i Balling, er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at udskrive medicin, selv om han ikke havde lov til det,.



Jørgen Nørby (V), der er formand for regionens udvalg for nære sundhedstilbud, ønsker en redegørelse fra Erland Andersen, der driver klinikken.



- Der må jo være sket et svigt her. Vi har behov for at få en redegørelse for at finde ud af, hvordan det kan finde sted. Hvorfor har man ikke undersøgt tingene til bunds? lyder det fra Jørgen Nørby.



- Vi skal have en forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre. Og så må vi i regionen vurdere, om vi har flere håndtag at skrue på, for at det ikke sker fremover.



Skive Folkeblad har forsøgt at træffe læge Erland Andersen for en kommentar, men det er ikke lykkedes.

