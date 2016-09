Tidligere Balling-læge dømt i medicin-sag

En 67-årig læge, der blandt andet har virket som vikar i Lægeklinikken Pulsen i Balling, er ved Københavns Byret idømt 30 dages betinget fængsel.



Han fratages desuden retten til at virke som læge indtil videre, oplyser Ritzaus Bureau.



På et år udstedte den 67-årig læge 12.000 doser vanedannende medicin til patienter, selv om han havde mistet retten til at udskrive recepter på afhængighedsskabende medicin.



Medicinen blev udskrevet fra 2014 til 2015, hvor manden arbejdede som lægevikar og deltidsansat læge forskellige steder i København, Hørsholm og Balling.



I alt udskrev han 12.000 doser medicin i perioden, ifølge Ritzau.



- Det burde jo ikke kunne lade sig gøre, siger Jørgen Nørby (V), formand for regionens udvalg for nære sundhedstilbud, til Skive Folkeblad. Han vil nu have sagen undersøgt.



Lægen nægter sig skyldig og valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.



Han forklarede selv under retssagen, at han primært bare havde fornyet recepter og ikke mente, at forbuddet stadig var gældende.



Retten valgte dog at dømme ham skyldig og lagde vægt på, at lægen flere gange blev advaret mod at udskrive lægemidler.

