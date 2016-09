Fælden klappede for to indbrudstyve

To tyveknægte blev næsten taget på fersk gerning, da de natten til onsdag begik indbrud på produktionsskolen i Skive.



- Vi får anmeldelsen klokken 01.42, at der er nogen, der er brudt ind på skolen, og da vores patruljevogn kommer frem, ser de to mænd tage fra stedet i en bil. Syv minutter senere er de anholdt, så kan man sige, at fælden er klappet hurtigt, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV Midt Vest.



De anholdte er en 29-årig mand fra Viborg og en 25-årig mand fra Haderup. Politiet skal nu undersøge, om de to mænd også står bag to indbrud tidligere på natten på henholdsvis Balling Skole og et motionscenter i Skive .



- Vi tænker, der kan være en sammenhæng, da de havde værktøj i bilen svarende til det, der var brugt de andre steder, siger Jens Claumarch.



Politiet overvejer lige nu, om de to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

Af: