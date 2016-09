Klassekamp og ny sejr

Træner Kim Kristensen havde udtrykt bekymring for, om hans spillere ville have kræfter nok til to kampe på fire dage.



Men den tvivl sendte spillerne i skammekrogen onsdag aften mod Vejle, som blev besejret 1-0 i en ny, sand kraftpræstation, hvor der var klogt, påpasseligt og energisk spil fra start til slut.



Afgørelsen faldt efter bare ni minutter, da start-debutanten Simon Sterring stod fri efter et hjørnespark og hakkede bolden over i det lange hjørne.



SIK var med afstand det bedste, mest tændte hold, men Vejle havde deres muligheder, ikke mindst to drøn fra distancen af Simon Nagel, som begge ramte overliggeren.



Sejren sender SIK op på tredjepladsen i 1. division, á point med Nykøbing og HB Køge.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: