Svær kamp i aften: Vejle er svære at greje

Med kamp både søndag og onsdag, så skal »posen rystes« på den rigtige måde i Skive IK.



Grundet landsholdsudtagelser blev opgøret mod Vejle ikke afviklet efter den oprindelige spilleplan, så derfor er der midtugekamp i aften på Spar Nord Arena - og i SIK glæder man sig til mødet med den østjyske traditionsklub.



- Selv om Vejle er svære at greje, så glæder vi os altid til at spille kamp. Det er noget af et projekt, de har gang i med ny spillertrup og ny trænerstab, og de gør ikke tingene ens fra gang til gang, så der er noget at sætte sig ind i, siger Skive-træner Kim Kristensen, der beklager, at måtte undvære Mikkel Frankoch, der i dag bliver opereret for det brud på venstre underarm, han fik i slutningen af Helsingør-kampen.



- Synd for Mikkel. Han er en kriger. Tænk, han brækkede armen og insisterede på at gå ind og spille videre, siger Kristensen.



Ind i truppen til Vejlekampen træder to hidtil skadede, nemlig Rasmus Lauritsen og Rasmus Larsen.



Det er Skives 10. kamp i løbet af turneringen, og for 10. gang gør Danske Spil de gul-blå til underdogs - og modstanderne til favoritterne.



- Det betyder jo ikke noget, men det er da noget, som vi joker lidt med i truppen. Men vi har det faktisk godt med »underhunde-rollen« og at vi kan gå lidt under radaren, siger Kim Kristensen.



Træneren har også hæftet sig ved, at Oliver I. Pedersen blev pointafgørende i Helsingør, og at han også scorede i forudgående udekamp mod AB.



- Oliver er bare skarp lige nu. Det viser han også til de daglige træninger, han har udstråling og han har selvtillid, så det er en fornøjelse. Det er spændende at følge hans udvikling, efter at meget af sidste sæson gik tabt med en ankelskade. Netop nu »kan intet stoppe ham«, og jeg tror, han står foran en meget spændende sæson, siger Kristensen.



- Som jeg så det, så var vores 2. halvleg i Helsingør sæsonens hidtil bedste, og det skal vi forsøge at følge op på mod Vejle. Magter vi det, så har vi også en klar pointmulighed onsdag aften.

