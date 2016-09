Landmand efter kysse-kritik: »De kan bare skifte kanal«

»Se nu at få det overstået med ham Claus - han ødelægger da programmet, så man ikke gider se det«



»Han er sgu for klam....«



De hårde kommentarer er mange fra seere, der mener, at landmand Claus Paakjær, Vinde, er alt for frembrusende i tv-programmet Landmand søger Kærlighed.



Men selv tager Claus Paakjær kritikken meget afslappet.



- Jeg har hørt om de negative kommentarer, men jeg gider ærlig talt ikke bruge tid på at læse dem. Det er sådan, jeg er, og jeg kan ikke forstå, at folk ikke har andet at gå op i, siger Claus Paakjær.



I de seneste programmer har Claus Paakjær ikke været nærig med kyssene. Blandt andet satte han et æggeur på syv minutter til, så han kunne kysse to af de piger, han havde boende på sin gård. De længerevarende kysselege fik den tredje tilbageværende kvinde til at sige stop og forlade programmet og gården i Vinde.



Men Claus Paakjær lægger ikke skjul på, at intimitet og fysisk kemi er afgørende, når han skal vælge den kvinde, han vil forsøge at finde lykken med.



- Intimitet er en væsentlig del af et forhold. Uden det, smuldrer det. Jeg synes, det er meget naturligt at kysse, og hvis der er nogle, der ikke kan holde til at se på det, så kan de bare skifte program, siger Claus Paakjær.



Inden programmerne sagde Claus Paakjær, at hans to børn havde forbudt ham at græde og kysse på fjernsyn, men indtil videre har børnene ikke taget afstand fra deres far.



- De synes måske, det er lidt pinligt, men som oftest griner de bare af det, siger landmanden.



Claus Paakjær har to kvinder tilbage på gården, og snart finder seerne ud af, hvem han ønsker skal flytte permanent sammen med ham i Vinde.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: