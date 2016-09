Fjerkræslagteri kalder kyllinger tilbage

Det forkerte produkt i den forkerte emballage. Nu arbejdes der på at stramme procedurerne op.



Det er konsekvensen af, at Fjerkræslagteriet ved Vinderup, HKScan Denmark A/S, har solgt 79 bakker af produktet ovnklar kylling med rösti. Også kaldet ramsløg-tomatmarineret kyllingebrystfilet & rösti, 300 gram.



Ifølge Fødevarestyrelsen er der tale om de eksemplarer, der har produktionsdato 24/09/2016 og holdbarhedsdato 05/10/2016.



Kyllingeproduktet er solgt til Dagrofa-koncernen, som driver butikskæderne Kiwi, Meny og Spar. Varen er pakket i en emballage, der ikke tåler opvarmning i ovn. Varmen vil få emballagen til at smelte, og det vil gøre kødet uspiseligt, skriver Fødevarestyrelsen.



Ifølge fjerkræslagteriets kommunikationschef, Kristian Mortensen, arbejdes der på at stramme op på pakkesystemet. Han siger også, at kyllingeprodukt og emballage hver for sig intet fejler. Men kombinationen er forkert, for den anvendte emballage tåler altså ingen ovnvarme.



- Det er et forkert produkt i en forkert emballage, siger Kristian Mortensen.



Mængden af fejl-pakkede varer er imidlertid så beskeden, at det hverken kræver ekstra timer eller ekstra folk hos HKScan for at få indhentet det tilbagekaldte:



- Det får ingen om sig gribende konsekvens bagud i vores kæde. Vi skal hverken have flere folk eller ekstra timer på. Der er tale om et næsten nyt produkt, og nogle procedurer der skal strammes op på, siger fjerkræslagteriets kommunikationschef.

