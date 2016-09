Skive Festival klar med de første navne

Skive Festival har i dag løftet sløret for de første navne til programmet.



Magtens Korridorer, Dúné, Djämes Braun, Rocazino og ItaloBrothers er de første fem navne på listen til 2017.



Samtidig bliver 90’er Festen også en realitet igen i 2017.



- Dagens offentliggørelser illustrerer både de efterspørgsler, der har været og den fremadrettede profil, men vi har bestemt flere store tilføjelser til programmet senere, som vi ikke kan offentliggøre lige nu, af hensyn til krav fra management, konstaterer PR-ansvarlig Charlotte Danefeld.



- Desuden har vi kig på flere navne fra udlandet, så budskabet fra Skive Festival er, at vi er godt tilfredse med de kunstnere vi kan præsentere i dag, og de kunstnere vi ellers har skrevet kontrakt med og kan offentliggøre snart, tilføjer hun.



Skive Festival har 25 års jubilæum i 2017, som markeres bl.a. ved at udvide til 4-dages festival.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her