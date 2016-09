Spar Nord lukker lokale filialer

Højslev, Stoholm, Egeris og Roslev mister bankfilialer. Tre medarbejdere er opsagt, en går på pension. Pengeautomater lukker, også i Sønder Centret, Skive.



Med ændringerne vil der være 60 medarbejdere hos Spar Nord i Adelgade, Skive. Afdelingen i Nykøbing får 12 nye ansigter ved frokostbordet.



Hos Spar Nord Skive, der dækker både Skive og Nykøbing, tyder et kig i krystalkuglen på, at antallet af medarbejdere kan blive yderligere reduceret. Med tiden. Og det vil ifølge Mogens Sørensen ske ved naturlig afgang.



- Vi har nogle medarbejdere, som står foran en pensionering, og i forbindelse med at det sker, vil vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om vi skal genansætte eller reducere. Vi har nogle, der ligger mellem 63 og 68, så der er nogen, som på et eller andet tidspunkt vil sige, at »nu er tiden kommet«, siger Mogens Sørensen, direktør for Spar Nord Skive.

