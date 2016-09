To mænd løsladt: Tilstod adskillige indbrud

Helt som forventet løslod politiet onsdag eftermiddag de to mænd, som natten til onsdag blev anholdt på Glyngørevej nord for Skive efter en kort biljagt.



De to mænd, en 25-årig fra Haderup og en 29-årig fra Viborg, havde taget flugten, da politiet ankom til Skive Produktionshøjskole på Marienlystvej, hvor der kort forinden var gået en tyverialarm, og i deres bil fandt politiet angivelig både indbrudsværktøj og tyvekoster. Tilsyneladende indså de to anholdte, at det var svært at løbe fra ulovlighederne, og i løbet af onsdagen erkendte den 29-årige at have været med til i alt ni indbrud, mens den 25-årige tilstod fire indbrud fra den senere tid, oplyser stationsleder Poul Vestergaard-Lau fra lokalpolitiet i Skive.



Duoen er ikke i nævneværdig straffet for ligeartet kriminalitet tidligere, og derfor kom det fra politiets side ikke for alvor på tale at forsøge at få dem varetægtsfængslet.



I løbet af onsdagen fik politiet yderligere et par anmeldelser ind, som man ikke vil afvise, at de to mænd også kan have på samvittigheden. Det ene skete på Skive Gymnasium tirsdag mellem klokken 20 og 23, da der blev opbrudt et vindue til køkkenet med et koben. Indenfor blev nogle døre sparket op og stjålet lidt kontanter fra kontoret.



Og tirsdag eller onsdag blev der forsøgt indbrud i et motionscenter på Bilstrupvej i Skive. Her blev der forsøgt indstigning via en sideliggende bygning, idet der blev slået hul i en træplade, der var sat op på stedet. Der blev ikke stjålet noget, men politiet har sikret sig et jernrør, som var blevet efterladt på gerningsstedet, og det vil nu blive undersøgt for dna-spor, fortæller Poul Vestergaard-Lau.

