Politiet: Overfald var ikke røveri alligevel

Det var alligevel ikke røveri, da en 68-årig kvinde fra Skive blev onsdag aften udsat for et voldeligt overfald i sit hjem i Thorupsgade i Skive, oplyser politiet.



Da »gæsterne« forlod den 68-åriges lejlighed, tog de nogle af kvindens ting med sig, blandt andet nogle cigaretter og en mobiltelefon.



Det fik i første omgang politiet til at rubricere sagen som røveri, men torsdag formiddag var det politiets opfattelse, at der ikke i lovens forstand er tale om røveri, men alene om vold og tyveri.



Dette kan få betydning for den straf, de to sigtede skal have, hvis de ender med at blive dømt i sagen, da røveri traditionelt straffes hårdere end tyveri.



Episoden fandt sted kort før klokken 18.50, da den 68-årige (som altså var af hunkøn og ikke hankøn, som vi først citerede TV Midt Vest for i morges) blev opsøgt af to bekendte, en 43-årig mand fra Salling og hans 38-årige veninde, som ligeledes bor i Salling.



Torsdag formiddag kendte politiet endnu ikke de nærmere omstændigheder omkring det, der skete, men der opstod tilsyneladende nogle uoverensstemmelser, der endte med, at den 68-årige blev tildelt nogle slag og spark, oplyser stationsleder Poul Vestergaard-Lau fra lokalpolitiet i Skive.



Den 43-årige og den 38-årige blev senere på aftenen anholdt af politiet. På det tidspunkt var de så spirituspåvirkede, at politiet opgav at afhøre dem og i stedet kørte dem direkte til detentionen på Politigården i Holstebro, hvor de fik lov til at sove.



Torsdag formiddag gik afhøringen af dem i gang. Den 43-årige skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Viborg klokken, sigtet for grov vold og tyveri, da han flere gange tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og oven i købet var prøveløsladt efter en tidligere voldssag, ligesom han har en reststraf stående.



Offeret for overfaldet blev forslået men kom ikke alvorligt til skade, fortæller Poul Vestergaard-Lau.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: