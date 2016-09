Mand og kvinde anholdt for røveri i Skive

En mand og en kvinde er anholdt og sigtet for røveri efter et overfald mod en mand i en lejlighed ved Teaterpladsen i Skive onsdag aften.



- De to gerningsmænd med manden i spidsen sparker en dør ind. Derefter sætter de først en tændt cigaret i panden på den forurettede, efterfølgende bliver han slået og sparket gentagne gange, siger vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midt Vest.



De to anholdte - en 43-årig mand og 38-årig kvinde - fik to pakker cigaretter, en mobil og et ukendt pengebeløb ud af overfaldet, der efterlod offeret med overfladiske skader.



Den 43-årige, der bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, var på prøveløsladelse og har noget reststraf tilbage fra tidligere domme, skriver TV Midt Vest.



Politiet har endnu ikke afgjort om kvinden også skal fremstilles i grundlovsforhør.





