Ren frifindelse i sag om vold mod børn

En 40-årig mand fra Skive-egnen er blevet frifundet i en sag, hvor han var tiltalt for flere tilfælde af vold mod sine egne børn.



Det blev udfaldet af en retssag i byretten i Viborg, hvor den 40-årige blev tiltalt for blandt andet at have taget hårdt fat i armen på en søn flere gange, samt for flere gange at have klemt hårdt om knæene på to af sine børn over en periode fra midten af 2014 til slutningen af 2015.



Derudover skulle han ifølge anklageskriftet have taget hårdt fat i begge børn omkring julen 2015, hvilket angiveligt efterlod mærker på sønnen. Den 40-årige nægtede sig skyldig.



Ud over fra den 40-årige selv hørte retten desuden forklaringer fra de to børn, børnenes mor og yderligere to vidner. Derudover blev der fremlagt en lægeerklæring om sønnen, der blev undersøgt nogle dage efter jul 2015. Her blev der fundet nogle små blodsamlinger, der var ømme ved tryk.



Dommeren og de to domsmænd var dog ikke imponerede over bevismaterialet i sagen. De fandt sønnens forklaring om det, der skulle være sket fra midten af 2014 til slutningen af 2015 »løs og vævende«, mens det andet barn afkræftede, at der var sket noget med hende. Også i forhold til den påståede vold i julen 2015 var der efter rettens opfattelse en række af de ting, der blev forklaret, som talte imod, at der var foregået noget voldeligt, ligesom en telefonsamtale mellem sønnen og dennes mor, der blev afspillet i retten, angivelig efterlod indtryk af, at drengen blev presset af sin mor, og at han på trods af det var meget ukonkret i det, han sagde til hende om hændelserne i julen 2015.



Da den 40-årige samtidig efterlod et positivt og troværdigt indtryk på retten, endte sagen med en ren frifindelse.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: