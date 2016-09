Det sejler i dansk politik

Dansk politik lige nu er virkelig ikke noget kønt syn. Folketinget åbner sæsonen på tirsdag, men tingene sejler i den grad og på mange fronter.



Senest er finansminister Claus Hjort Rasmussen (V) og det socialdemokratiske bud på en finansminister, Henrik Sass Larsen, røget i totterne på hinanden. Førstnævnte mener, at Finansministeriets beregning viser, at S-planen vil medføre manglende milliarder, mens Sass Larsen mener, at det er noget Claus Hjort selv regner sig frem til.



Det slås de så om. Og samtidig løber DF som en hare på flugt fra løftet om en Europol-folkeafstemning, hvis en såkaldt parallelaftale om dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde ikke kan opnås. Nu vil DF samtidig - og som betaling - have en anden folkeafstemning: Om dansk udtræden af Schengen-samarbejdet om åbne, indre grænser i EU.



Forhåbentlig sætter Lars Løkke Rasmussen DF på plads i denne sag - og det gøres bedst ved at tale alene for en folkeafstemning om fortsat dansk deltagelse i Europol-politisamarbejdet i Europa. Og hvis afstemningen alene er om det, er det svært at forestille sig, at danskerne vil stemme nej til, at vi er med til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Det kan jo ikke være sådan, at fordi DF får en fiks idé om en anden folkeafstemning, så skal alle andre rette ind ...



Men foreløbig har Løkke desværre kun sagt, at DF-udspillet komplicerer tingene. Ja, mon ikke! Men statsministeren har jo det problem, at selv om det snart er længe siden, at han præsenterede en 2025-plan, så er forhandlingerne ikke kommet nogen vegne. Det sejler!



Og det gør det især, fordi Liberal Alliance har villet berige forløbet med ultimative krav: Fem procent lavere topskat for alle topskatteydere - ellers vil Anders Samuelsen og hans parti vælte regeringen.



Det er pistol-politik, og det vil jo ødelægge alle fremtidige forhandlingsforløb på Christiansborg, hvis man belønner den slags og bøjer sig for LA-metoderne, som ligner noget, de har lært i HA ...



Lars Løkke vil gøre, hvad han kan for at fastholde regeringsmagten. Men kan han i første omgang finde et kompromis, der favner DF og LA om 2025-planen? DF skal have indrømmelser på udlændingeområdet - men de får ikke en folkeafstemning om Schengen-samarbejdet. LA skal have lavere topskat, men Løkke kan ikke skaffe flertal for det ultimative krav fra LA. Han kan tilbyde andre måder at sammensætte skattelettelser - herunder topskattelettelsen - på, men er det nok for Anders Samuelsen?



Løkke kan selvfølgelig ende med at få diverse skiftende flertal for mindre punkter i hans plan - og så satse på, at Anders Samuelsen trods alt ikke tør vælte en borgerlig regering, hvorefter samme Samuelsen i en valgkamp vil tale om at støtte en ny borgerlig regering. Og LA ved også, at en S-regering formentlig helt vil aflyse alle tanker om lavere skat på arbejde ...



Men lige nu - få dage før Folketingets åbning - sejler det i dansk politik.



