Socialister i byrådet

»Socialister i byrådet« var det program, som Enhedslisten gik til kommunevalg på i 2013, og det gav stemmer nok til at komme i byrådet. Men det holdt som bekendt kun en del af perioden, så i byrådet er der i dag tre forskellige borgerlige partier og to socialdemokratier med forskellig historie, men de socialistiske stemmer er ikke repræsenteret. Hvis det skal ændres, skal Enhedslisten styrkes. Der skal være en stemme, der ikke går på kompromis eller lader en gruppe betale for forbedringer til andre, en stemme der går ind for selv den mindste forbedring og imod selv den mindste forringelse, som det står i Enhedlistens grundlag.



Venlig hilsen



Martin Mørch,



medlem af Enhedslisten i Skive,



Vejsmarkvej 16, Grættrup,



7870 Roslev

