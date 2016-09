Bilister slap fra uheld uden større skader

De to bilister, der fredag eftermiddag var indblandet i et sammenstød på Sdr. Boulevard lige nord for Bjørnevej i det sydlige Skive, slap ifølge Midt- og Vestjyllands Politi stort set uden skader.



Den ene bilist blev ifølge øjenvidner skåret fri efter sammenstødet, mens den anden bilist noget senere blev hentet af en ambulance, men ingen af dem skulle være kommet noget alvorligt til.



Trafikken var i en times tid påvirket af redningsarbejdet på stedet, og bilister måtte holde i kø på vej syd ud af Skive. I den modsatte retning kunne trafikanterne køre ad Bjørnevej og Frisenborgvej uden om ulykkesstedet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: