Fastklemt ved uheld på Søndre Boulevard

Mindst en bilist eller passager er tilsyneladende blevet skåret fri efter et uheld på Søndre Boulevard ved rundkørslen Bjørnevej/Vestre Skivevej/Søndre Boulevard.



Vejen var indtil klokken 16:30 spærret umiddelbart før rundkørslen i sydlig retning på grund af redningsarbejdet, der pågik kort før klokken 16.



Der har været både lægebil, brandbil og ambulance til stede. Ambulance og lægebil er kørt fra ulykkesstedet med udrykning. Senere er endnu en ambulancesirene hørt i området.



Hvor mange tilskadekomne, der er, vides ikke i skrivende stund, men Skive Folkeblad har været på stedet og observeret to tilskadekomne biler, hvoraf brandfolkene har været ved at skære den ene op.



Skive Folkeblad erfarer, at redningsarbejderne har rekvireret hjælp fra Holstebro.



Skive Folkeblad følger op på sagen.

