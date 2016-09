Godt nyt: Skive får flere uddannelser

Unge i Skive får fra næste skoleår flere muligheder for at tage uddannelse på Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole.



Det skyldes, at alle Danmarks erhvervsskoler blev bedt om at søge om de uddannelses-retninger, de allerede har, og nye, hvis de vil have flere. Godt 2400 uddannelsesforløb på 102 erhvervsskoler har på den måde været i udbud.



Det giver otte nye muligheder for at gå i gang med en uddannelse inden for det tekniske område på Skive Tekniske Skole. Skive Handelsskole får et nyt såkaldt hovedforløb inden for detailhandel. Handelsskolen stod til ikke at få hovedforløb med dertil hørende praktikcenter. Men udover at udvide med et hovedforløb, beholder skolen også hovedforløb inden for kontor.



- Resultatet af udbuddet er super godt for os, siger Henrik Bundgaard, direktør for Skive Handelsskole.



- De nye uddannelser kommer til at betyde, at virksomheder på Skiveegnen får nemmere ved at rekruttere lærlinge, vurderer Jens Christian Pedersen, uddannelseschef på Skive Tekniske Skole.Handelsskolens direktør Henrik Bundgaard er mægtig godt tilfreds. Han forudser, at det nye hovedforløb kan betyde flere elever på Skive Handelsskole.



Jens Kristensen

