Vold mod kæreste kostede syv måneders fængsel

En 28-årig mand fra Skive er ved Retten i Viborg blevet dømt for blandt andet vold og trusler mod sin nu tidligere kæreste.



Under retssagen var han desuden tiltalt for forsøg på vold mod en politiassistent samt for hærværk.



Det hele skete den samme morgen i juni i og omkring den lejlighed i Skive, hvor den 28-årige boede sammen med sin daværende kæreste.



Ifølge sagens anklageskrift gav den 28-årige kæresten adskillige knytnæveslag i ansigtet, ligesom han kastede fyldte øldåser efter hende.



Senere, da politiet kom, slog og sparkede han angiveligt ud efter den ene politiassistent, ligesom han truede med at slå kæresten ihjel, hvis hun anmeldte volden til politiet.



Endelig knuste han et vindue i lejligheden, ligesom han beskadigede noget indbo.



Den 28-årige nægtede sig skyldig. Han forklarede, at han havde taget stoffer og ikke kunne huske, hvad der skete.



Han huskede blot, at han havde været med sin daværende kæreste til fest, og at han var fortsat i byen med nogle af hendes venner, da hun på et tidspunkt gik hjem. Han kom først til sig selv to dage senere, fik retten at vide.



Den 28-årige har fire voldsdomme bag sig og blev senest straffet med fem måneders fængsel i 2010, og det tog domsmandsretten med i betragtning ved strafudmålingen.



Han blev idømt syv måneders fængsel, hvoraf han har siddet varetægtsfængslet i cirka to en halv måned. Han skal desuden betale 2910 kroner i erstatning til eks-kæresten.



Den 28-årige har anket dommen til Vestre Landsret.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: