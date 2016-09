Mand truede socialrådgiver: »Jeg kommer og skyder jer«

En socialrådgiver hos Skive Kommune måtte torsdag ved middagstid via telefonen lægge øre til en dramatisk trussel fra en frustreret borger.



Der var tale om en 32-årig mand fra Skive, som tilsyneladende var frustreret på grund af diverse problemer, herunder ikke mindst en presset økonomi.



Det fik ham til at true socialrådgiveren, som fik at vide, at den 32-årige ville komme og skyde »jer alle sammen«, ligesom han også kom med diverse andre vredesudbrud, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Uanset baggrunden for den 32-åriges frustration, vil han blive sigtet for at true en offentligt ansat, når politiet inden længe får kontakt med ham, oplyser Lars Mikkelsen.

