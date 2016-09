Lone fra Virksund er blevet Danmarks første kvindelige general

Lone Træholt, som privat for i Virksund, blev fredag formiddag udnævnt fredag til chef for Flyvevåbnets Taktiske Stab. I forbindelse med det nye job udnævnes hun til brigadegeneral. Hun er dermed Danmarks første kvindelige general.



Lone Træholt er 58 år og har 38 års erfaring i Forsvaret fra Flyvevåbnet, det værnsfælles område og NATO. Hun har blandt andet tidligere været chef for Operationssektionen i Forsvarskommandoen og chef for Air Control Wing. Hun kommer direkte fra en stilling i NATO som Division Head Combat Operations Divisions i CAUC Uedem, Tyskland.



Flyvevåbnets Taktiske Stab er Flyvevåbnets videnscenter for føring af luftoperationer. Flyvevåbnet uddanner og udsender medarbejdere til luftoperationer og øvelser overalt i verden, samt støtter skole- og uddannelsesvirksomhed i Forsvaret og NATO.



- For mig personligt er det et flot punktum for en god karriere og en fantastisk tid i Flyvevåbnet og Forsvaret, siger Lone Træholt.



At der med jobbet samtidig følger en udnævnelse som brigadegeneral, har dog ikke haft den store betydning i forhold til Lone Træholts ønske om at sige ja til jobbet.



- Jeg nåede rang af oberst i 2008. Og det gav mig mulighed for at agere selvstændigt, hvilket har givet mig stor tilfredshed i dagligdagen. Det er klart, at jeg som karriereofficer har overvejet muligheden for at skulle være general. Men det vigtigste for mig er, og har altid været, at gøre fyldest i den stilling, jeg befinder mig i, siger Lone Træholt.



Lone Træholt blev udnævnt af chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T Nielsen.



- Lone Træholt er uden sammenligning den bedst egnede til at overtage stillingen efter oberst Larsen og får nu til opgave at bringe Flyvevåbnets Taktiske Stab ind i fremtiden. Hendes CV er imponerende, senest med fem års operativ erfaring i Tyskland fra alle de rigtige stillinger, og hun er den helt rigtige person til jobbet i dag, udtaler generalmajor M.A.L.T Nielsen.



Han er som chef for Flyvevåbnet også glad for, at det er Flyvevåbnet, der får den ære at udnævne Forsvarets første kvindelige general, tilføjer han.



Lone Træholt bor i et hus ved fjorden i Virksund sammen med sin mand, der er pensioneret kontreadmiral ved søværnet. Hun har en søn på 29 år. Lone Træholt er oprindelig vendelbo, født i Løkken.

