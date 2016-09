Kvinder har stadig ikke fået billetter refunderet efter aflyst event

Mange kvinder har stadig ikke fået deres penge retur for købte billetter til det aflyste arrangement Kvinde-Event i Skive.



Arrangementet med modeshow og Sanne Salomonsen skulle have fundet sted for en måned siden - nemlig 1. september - i KCL. Men det blev aflyst i 11. time på grund af for få solgte billetter.



Dengang kundgjorde arrangør Medina Karic, at alle ville få deres billetter refunderet inden for 10 dage.



Men det er ikke sket.



Heidi Degner Andersen fra Skive havde købt billet til sig selv og en veninde for i alt 618 kroner.



Hun har flere gange skrevet mail til arrangøren uden at få svar.



Hun synes, at det er underligt, at der går så lang tid, uden at billetkøberne ser deres penge.



- Det hører ingen steder hjemme, siger Heidi Degner Andersen.



Tirsdag i denne uge modtog hun dog endelig en mail underskrevet Kvinde-Event, om at der er sket en fejl, og at folk nok skal få deres penge retur.



Heidi Degner Andersen undrer sig over hele forløbet, og hun er spændt på at se, om pengene rent faktisk dukker op.



Lotte Snejbjerg Jensen, Skive, der også skulle have været af sted med en veninde, siger:



- Vi har ikke fået vores penge endnu.



Medina Karic, der står som arrangør af Kvinde-Event, slår fast, at der ikke er tale om snyd, men problemer med det eksterne betalingssystem, der er brugt.



Her er der en knap, som hendes bogholder skulle trykke på for at refundere.



- Det har simpelthen ikke fungeret, siger Medina Karic.



Og det har givet travlhed.



- Vi er blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som ikke har fået pengene refunderet, siger Medina Karic.



101 kvinder på Skiveegnen købte billet til det aflyste arrangement.



Billetprisen var 299 kroner plus gebyr, så der er gået mere end 30.000 kroner ind i billetsystemet.

