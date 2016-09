Chauffør anede ikke, at han var skyld i uheld

En 57-årig mand fra Kolind i Østjylland lurede noget, da en lastbilchauffør, han torsdag klokken 14.35 netop var stødt sammen med, uanfægtet fortsatte sin kørsel.



Uheldet skete i krydset mellem Viborgvej og Færøvej i Skive, hvor den 57-årige havde holdt stille for rødt lys fra Færøvej-siden.



Da det blev grønt, kørte han frem i krydset, men en lastbil med sættevogn, der kørte ad Viborgvej med kurs ud af byen, kørte over for rødt, hvorfor den 57-årige, som var kørende i en varebil, ramte ind i siden af sættevognen, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Den 57-årige slap uskadt fra sammenstødet, og det lykkedes ham at aflæse nummeret på sættevognen.



På den baggrund fik politiet lidt senere kontakt til lastbilchaufføren, som er en 62-årig mand fra Tim ved Ringkøbing. Den 62-årige lød oprigtig overrasket over politiets henvendelse og oplyste, at han hverken havde registreret uheldet, eller at han skulle være kørt over for rødt lys i Skive, fortæller Lars Mikkelsen.



Vognmanden må dog ikke desto mindre imødese en sigtelse for brud på færdselsloven, vurderer politikommissæren.

