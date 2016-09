Anlægget i Skive skulle gerne være et sted, hvor folk kan færdes uden at skulle være udsat for overfald eller overgreb.



Men natten til søndag fandt en voldtægt af en 16-årig pige og et groft overfald på en 42-årig mand sted inden for få timers mellemrum i netop anlægget.



Søndagens voldtægt var den tredje inden for de seneste par måneder i Skive - dog den eneste i anlægget, men utrygheden er efterhånden ved at sprede sig til de folk, der ofte går gennem anlægget.



- Jeg er ikke vild med at gå her længere. Og selv om det nu er lyst, så tænkte jeg faktisk over den seneste voldtægt, da jeg gik ind i anlægget, siger 25-årige Camilla Sølvkær.



Hun flyttede til Skive fra Odense for et år siden, og hun er noget forbavset over, at Skive pludselig bliver ramt af så mange tilfælde af voldtægter.



- Det kommer bag på mig, og det gør mig utryg. Jeg har besluttet, at jeg ikke går gennem anlægget længere, når det er blevet mørkt, siger Camilla Sølvkær.



Camilla Sølvkær er dog langt fra den eneste, der synes, at anlægget er et utrygt sted at være, når mørket falder på.



22-årige Tanja Sørensen og 19-årige Laura Sjørring bor tæt på anlægget, men de undgår helst at bruge stierne i parken.



- Det er ubehageligt at gå her, når man ved, hvad der lige er foregået. Der er flere steder, hvor folk kan gennem sig, og det er ikke nemt at råbe nogen op, hvis man bliver overfaldet, siger Tanja Sørensen.



De to kvinder vælger konsekvent at gå udenom anlægget, når de skal hjem fra byen, og de mener, at mere lys kunne give større sikkerhed.



- Hvis der var mere lys i parken hele natten, så ville jeg ikke have de samme problemer med at gå igennem, men nu føler jeg, at jeg skal kigge mig over skulderen hele tiden, siger Laura Sjørring.



Når klokken bliver 22, slukkes halvdelen af de cirka 20 lamper i anlægget.