Collection-butik åbner efter total renovering

Personalet er det samme.



Adressen er den samme.



Det samme er antallet af kvadratmeter.



Men resten er stort set skiftet ud.



De store snit i tøjstilen er der dog ikke ændret på, men det er nye sæsonvarer, som nu fylder butikken Collection i Sønder Centret.



Den seneste uges tid har butikken været lukket. Bag glasfacaden har personale og håndværkere arbejdet, mens kunder fra passagen i centret interesseret har kunnet følge med.



- Butikken er blevet moderniseret, siger Aage Frølund.



Moderniseringen omfatter blandt andet et nyt gulv, ny maling på alle flader og ny belysning.



- Det er en renovering af det hele, konkluderer Aage Frølund.



Da personalet onsdag formiddag slog dørene op for denne uges første kunder, var det med invitationen til at kigge indenfor i et lokale, der således ser væsentligt anderledes ud, end før dørene for godt en uge siden blev lukket med henblik på en uges intens renoveringsarbejde.



- Vi får ikke mere plads, men det er blevet en helt ny butik. Vi får nyt tøj hjem nu, men det er i samme stil, som vi plejer hos Collection, siger Aage Frølund.



Arbejdet gik i gang sidste uge.



- Nu åbner vi i totalt nyrenoverede lokaler. Vi synes selv, det er blevet pænt, siger Aage Frølund.



Personalet består af to medarbejdere, og de er klar til at tage imod kunderne, tilføjer han.



Aage Frølund understreger, at den seneste uge har været et stort puslespil for at få tingene til at hænge sammen:



- Det har været et stort arbejde at få det hele ud og det hele ind igen. Alle stativer og alt på væggene har været ude af butikken. Belysningen har også været nede, fortæller Aage Frølund.



Han ønsker ikke at oplyse prisen for renoveringen. Men det har været en bekostelig affære. Centrets ejer har ikke bidraget til ombygningen Udgifterne står butiksejerens selv for:



- Det er ikke noget, der har været billigt. Men vi regner med, at det skal tjenes ind igen. Det hele er noget, vi selv ordner, siger Aage Frølund.



I februar begyndte en større ombygning og renovering af Sønder Centret, og den er planlagt til at blive gjort færdig inden årsskiftet.



H & M-butikken har behov for flere kvadratmeter, og det satte for et par år siden en proces i gang, som nu lakker mod enden. Butikskæden indviede i august første del af den butik, som inden årsskiftet vil blive H & M-kædens nye areal. I øjeblikket er det H & M’s oprindelige butiksareal, der er under renovering.



Også Kvickly har gennemgået en større ombygning, blandt andet har varehuset afgivet kvadratmeter til H & M-kædens udvidelse, og i den forbindelse blev Kvicklys indretning ændret tidligere på året. I foråret flyttede butik Bøger & Papir/Legekæden væk fra sit område ved siden af Kvickly og tilbage til sit oprindelige område, hvor der også er sket en total renovering af lokalet.



Den omfattende renovering af centrets butikker er en af årsagerne til, at Aage Frølund valgte, at der også skulle ske ændringer hos butik Collection:



Når H & M-butikken er færdigrenoveret, vil næsten alle butikker i Sønder Centret være blevet renoveret.

