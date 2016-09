Mobilmanden har succes: Flytter til større butik

Den succes, som Thorben Bach Pedersen har oplevet, siden han for et år siden åbnede butikken Mobilmanden, betyder, at han har brug for en større butik.



Så nu flytter butikken, som reparerer og sælger mobiltelefoner, fra Sønder Centret til Nørregade i Skive.



Det nye lokale bliver bygningen ved Nørreport, hvor der tidligere har været pengeinstitut og senest slikbutikken Skumfidusen.



- Jeg kan ikke blive enige med centrets ejer om at få de kvadratmeter, vi vil have i Sønder Centret. Så til 1. november flytter vi op i gågaden, og det bliver rigtig godt, siger Thorben Bach Pedersen.



I dag har han 140 kvadratmeter i Sønder Centret. Ved Nørreport får han 220 kvadratmeter at drive butik på.



Thorben Bach Pedersen flytter dog ikke med. Han bliver i Bjerringbro, hvorfra han i en længere periode har drevet Mobilmanden. Også før butikken åbnede i Sønder Centret. Butikkens tre medarbejdere vil fortsat stå for forretningen i Skive, siger Thorben Bach Pedersen.



I forbindelse med flytningen forventer Thorben Bach Pedersen, at Mobilmanden vil være lukket en dag, men efter planen bliver det en søndag, og flytningen skulle derfor ingen betydning få for forretningsdriften.



- Vi holder kun lukket om søndagen. Vi bygger en helt ny butik i gågaden. Det bliver med helt nyt inventar. Vi er i dag tre i forretningen. Der skal lige laves en skillevæg i den nye butik, der er jo pænt derinde, siger han.



Om udvidelsen betyder flere medarbejdere på sigt, siger han.



- Det antal, vi har, passer meget godt. Ellers må vi se, om vi måske skal have en mere ansat. Hvis vi skal, så har vi en, vi kan flytte. Jeg er selv i Bjerringbro, og jeg kører også rundt på markeder i løbet af sommeren. Da har vi to rullende butikker, siger Thorben Bach Pedersen.



Han tilføjer:



- Vi har godt gang i sejlet, som man siger. Jeg synes, Skive har taget rigtig godt imod os. Lige fra første dag, vi åbnede, blev vi nærmest stormet. Det var helt overvældende. Der er mange kunder, som kører langt for at komme til Skive og handle hos os. Vi har blandt andet flere kunder, der kører fra Aalborg til Skive, siger forretningsmanden.



I forbindelse med åbningen i Nørregade vil der også blive lavet en ny hjemmeside.

