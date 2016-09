Også Odder blev nedlagt

Skive fH’s håndboldherrer har efterhånden fået en fremragende indledning på den nye sæson. Fredag aften sikrede holdet sig den tredje sejr i træk - og selv om det var mod et bundhold uden point, så er Odder et mandskab, som af mange er tippet til at slippe blandt de bedste, når sæsonen er slut.



Det er bestemt muligt, for der er kvaliteter hos østjyderne, men langt mere tydeligt var det, at SfH’erne er et af rækkens absolutte klassehold. De vandt med 25-19 og holder dermed trit med Nordsjælland i toppen af 1. division, efter de ligeledes vandt fredag aften.



Sejren skulle endda have været noget større. SfH’erne skød dog i perioder for dårligt på Simon Sejr Jensen i Odders mål, og hjemmeholdet var desuden for dårligt i eget overtal og ragede for mange udvisninger til sig, som også kostede lidt.



Derfor blev 20-12 til 20-16 med godt fem minutter tilbage, før der igen kom ro på.



Opgørets i særklasse bedste spiller var Skive-keeper Jesper Sørensen med ikke færre end 20 redninger.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: