Odder er et hold med små knaldperler

Odder er af mange udset som et godt bud på et hold, der kan ende i opspil, når sæsonen er slut. Men hidtil har østjyderne ikke fået point efter nederlag til Ringsted og Sydhavsøerne i de første to spillerunder.



- Det var to kampe, de kunne vinde, men også tabe. Men mod Sydhavsøerne var de direkte uheldige med ikke at få 2 point - de er et godt hold, og vi angriber det som en topkamp, for jeg er ikke i tvivl om, at Odder vil ligge i Top 5 efter sæsonen, siger Skive fH’s træner Ole Bitsch, forud for de to holds møde i FREJA Arena i aften.



SfH-træneren ser mange kvaliteter i Odder. Men ingen større, end at hans eget hold med en toppræstation skal kunne overkomme dem alle. Specielt hvis Odders defensiv bliver bearbejdet med flere afleveringer, end det var nødvendigt i Korsør i lørdags.



Gæsternes kontrafase er måske deres største styrke, påpeger Bitsch. Derfor vil meget handle om at få kommunikeret hjem ad banen og komme på plads inden for maksimalt to sekunder. Lykkes det, venter der 2 point, mener han.



- Der skal være lyst og energi til at løbe hjem, men det kan alle heldigvis finde ud af, uanset om de har en god eller dårlig dag, siger Ole Bitsch.



Odders kontraspil er dog udført med stor risiko. Og lykkes de ikke, er der mulighed for at straffe dobbelt, dels ved selv at score, og dels ved at modstanderne bliver godt sure på sig selv over mistede muligheder.



I det etablerede spil er der andre udfordringer.



- De er et hold med nogle små knaldperler, som kan lave noget ud af ingenting. Så vi skal være klar til at modstå, at der lige pludselig kan komme et skud eller lige pludselig kan komme et gennembrud.



- Jeg synes ikke nødvendigvis, Odder er super kreative. Men de har nogle individuelle kompetencer, og hvis det lykkes for dem, er de svære at over for, fordi det løfter holdet endnu mere. Omvendt, hvis det ikke lykkes for dem, kan vi - som omkring deres kontraspil - profitere rigtig meget af det, siger Ole Bitsch.



I SfH-lejren er der stor tvivl om fløjspiller Jeppe Kjærulff, som forvred en fod under træningen mandag, da han trådte på en en holdkammerat.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: