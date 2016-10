Linda P. heltinden i KCL

Hudløst ærligt. Det er to ord, der dækker det nye show med Linda P., der høstede stort, langvarigt og stående bifald fra omkring 450 publikummer i Kulturcenter Limfjord i Skive.



»Normal?« kalder hun showet, men er Linda P. normal. Det vil der helt sikkert være delte meninger om, men ingen kan komme uden om, at hun er en »helt« med stort mod.



Måden hun udleverer sig selv med både alvor og humor, er kun noget, man kan have respekt for.



Godt gået Linda P.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her