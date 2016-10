Farverige karklude fra Fur

De er populære over hele landet, hvor de i alle regnbuens farver sætter præg på køkkenerne - og så slipper man for at belaste vandmiljøet med en karklud, der indeholder mikroplast.



- Jeg var ude og sejle i Sverige og kom gennem Glasriket, hvor de solgte karklude til 38 kroner. Så tænkte jeg »det kan jeg gøre billigere«, fortæller Gert Rasmussen, der er idémanden bag Fur Klarklude.



I det øjeblik, han gik på efterløn, flyttede han tilbage til Limfjordsøen, hvor familien har haft sommerhus i 30 år.



Med sig tog han flere ældre maskiner til fladstrik i Italien og det tidligere Østtyskland. De har gjort nytte under tekstil-eventyret på Gert Rasmussens gamle hjemegn i Herning-Ikast-området.



I de seneste fem år er det blevet til omkring 5000 patentstrikkede karklude i bomuld - og i maj overtog en anden furbo, Ketty Dahl, produktionen af de populære karklude fra Fur.

