En ny affalds- og forsyningsstrategi fra regeringen risikerer at skade nordvestjyders affaldssortering – og ødelægge økonomien i Skive, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuners fælles nye robotanlæg til finsortering af borgers affald.



Det mener man i de fire kommuners fælles affaldsselskab, Nomi4S.



Om fire måneder tager Nomi4s et nyt robotanlæg i Holstebro til finsortering af blandet emballageaffald i brug. Det koster 16 millioner kroner, og hos Nomi4S frygter man, at den nye strategi fra regeringen vil underminere investeringen og skade genanvendelsen af borgernes affald.



Det nye anlæg er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som økonomisk støttes af Miljøstyrelsen og Region Midt. Private virksomheder fra regionen er med i projektet, som har til formål at skabe eksport og arbejdspladser.



Men det kan komme til at stå gabende tomt, forudser Nomi4S. Regeringen lægger op til, at håndtering af genanvendeligt affald skal liberaliseres, så private får mulighed for at byde ind. Det forudser Nomi4S vil betyde, at det nye sorteringsanlæg ikke må sortere det affald, det er bygget til. Sker det, kan de fire kommuner bag anlægget tabe investeringen.



Nomi4s og de fire kommuners mål med anlægget er mere genbrug. En mission, regeringer og Folketinget har fremmet. Nu opleder Nomi4S, at regeringen med udspillet til en affaldsstrategi vender på en tallerken og efterlader regningen hos kommunerne.



- Det undrer os meget, at regeringen vil fremme genbrug og støtter den ved, at Nomi4S får støtte til vores nye sorteringsanlæg, samtidig med at regeringen ser ud til at ville trække tæppet væk under vores initiativ, siger Finn Thøgersen, Sevel, formand for Nomi4S.



Det var inden deadline ikke muligt at komme i kontakt med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. I et indlæg i Politiken fredag oplyste han, at blandt målene med regeringens forsyningsstrategi er at skaffe en familie 2800 kroner mere til rådighed inden 2025.



Når det gælder affald skrev ministeren blandt andet dette:



»Mange kommunale genanvendelsesanlæg gør det bestemt godt, men forbrugerne har krav på et friere valg. Private selskaber er allerede en del af genanvendelsessektoren, men mange afholder sig fra at investere, fordi de ikke ved, om de kan få fat i affaldet. I sidste ende betyder det, at vi i dag brænder mere affald af, end det er nødvendigt. Jeg er sikker på, at markedet kan håndtere vores affald billigere og mere effektivt, hvis vi får skabt klare rammer og får flere operatører ind på markedet, der kan konkurrere om at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.«



Hvordan regeringens forsyningsstrategi skal udmøntes, er endnu ikke afgjort. Strategien rummer blandt andet også forsyning med vand, varme og el.



En analyse foretaget af Dansk Affaldsforening viser, at fire ud ad fem danskere generelt gerne vil sortere deres affald og efterspørger løsninger fra kommunerne til dette. Nomi4s robotsorteringsanlæg imødekommer dette ønske, oplyser Nomi4S.