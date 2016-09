Politiet dropper sag om pizza-vold

Lokalpolitiet i Skive har nu henlagt sagen om et pizzabud, som ifølge en anmeldelse fra en 54-årig mand fra Skive sparkede ham tre gange fredag den 19. august.



Et af sparkene ramte ham ifølge anmeldelsen i maven.



- De forskellige parter i sagen har ønsket, at sagen skulle lukkes, og så vil vi ikke bruge mere tid på det, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Striden skal være udsprunget af uenighed om levering og betaling for en pizza, som den 54-årige havde bestilt den 19. august.



Der har efter Skive Folkeblads oplysninger været temmelig divergerende opfattelser af, hvad der nærmere skete i forbindelse med episoden.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: