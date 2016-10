30 års fællesskab blev fejret

Bofællesskabet Thorshammer i Glattrup fejrede søndag eftermiddag sin 30 års fødselsdag, og det gav gode muligheder for gensyn. Tidligere deltagere i fællesskabet kom forbi og børn af fællesskabet kom hjem for at hilse på de andre og se på nogle af de forandringer, der er sket, siden Thorshammer blev indviet i september 1986.



En af de gamle kendinge var Jørgen Svanholt, der sammen med sin hustru Anni Svanholt og 19 andre familier var med til at stifte den andelsforening, der i den grad ville fællesskabet med fælles have, fælleshus og fællesspisning.

