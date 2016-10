Svøm om kap med resten af Danmark

Søndag er det »Den store svømmedag« over hele landet, for Dansk Svømmeunion, Børnehjertefonden og Halinspektørforeningen arrangerer hvert år den første søndag i oktober Den store svømmedag. Lokalt er Durup IF sprunget med på bølgen for 15. gang og i foreningens svømmeudvalg er der et stille håb om, at der kan bliver svømmet så mange kilometer i bassinet i svømmehallen i Durup, at foreningen kan komme i betragtning til en af dagens præmier, og derfor vil foreningen gerne have så mange svømmere i, som muligt.



Mathias Pedersen er en af dagens svømmere, og han håber, at han kan bidrage med flere end 16 af de forhåbentlig tusindvis af kilometer, der bliver svømmet i Durup denne søndag.

