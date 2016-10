Dyrt SIK-nederlag i Hjørring

Skive IK’erne sled og slæbte - men det var skønne, spildte kræfter, da det lokale 1. divisionshold søndag var på besøg hos Vendsyssel FF i Hjørring.



Dels tabte holdet med 1-0, dels fik man to mand skadet og øvrige resultater og eget nederlag betød et dyrt fald i tabellen.



De to skader ramte John Dyring, allerede midt i 1. halvleg, og i 2. halvleg var det Christoffer Østergaard, der måtte hjælpes fra banen.



Det var surt - oven i nederlaget og desuden gavnede et par store misbrugte muligheder i slutfasen jo heller ikke i det samlede billede.



Vendsyssels sejr var »forsvarlig« - og det matchvindende mål kom allerede efter 10 minutter ved Christian Overby.



På billedet arbejder Simon Sterring.



Reportage i bladet mandag.

