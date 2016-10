Grænsekontrol og politi-prioritering

Asylcentre lukkes og antallet af asylsøgere og migranter, der krydser grænsen til Danmark er stærkt faldende. Antallet af asylansøgninger i Danmark var i august på 284 - det laveste tal i fem år.



At udviklingen har været sådan bør også få indflydelse på, hvor mange ressourcer dansk politi sætter ind på grænsekontrol. Alle politikredse - med undtagelse af København - sender i øjeblikket betjente til grænsen, og det siger sig selv, at det medfører, at politiet - også i Midt-og Vestjylland - må nedprioritere andre opgaver.



- Man kan ikke være to steder på samme tid. Derfor er der nogle opgaver, vi er nødt til at skrue ned for eller lade ligge. Det gælder indsatsen på færdselsområdet, og vi har også måttet skrue ned for vores målrettede indsats i nattelivet, siger politidirektøren Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi i dag til dagbladet Politiken, og meldingen vil være den samme fra alle de øvrige politikredse, der afgiver mandskab til grænsekontrol.



- Én illegal flygtning er en for mange«, siger Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen. Og det er jo sandt nok. Men én natlig skudepisode er jo også én for meget og det samme er én aflyst razzia mod narkobander eller én aflyst spritkørsels-kampagne. Politiet kan ikke være overalt, og der bør selvfølgelig være en sammenhæng mellem, hvor mange betjente man sender til grænsekontrol-arbejde, i forhold til hvor stort behovet reelt er. Ellers giver det ikke mening. Som alle andre offentlige instanser skal også politiet prioritere, men i øjeblikket har man indtryk af, at et politisk flertal vil afskaffe prioritering efter behov på grænsekontrol-området. Og det er ikke sund fornuft.



I øjeblikket bruges der, hvad der svarer til 450 betjente på fuld tid til grænseindsatsen. Det er mange. Det svarer til fem procent af politiets samlede ressourcer - og ifølge Politiken er der brugt 638.779 polititimer på grænsekontrol fra 7. september sidste år til 31. august i år.



Med tanke på de folkevandringer, der var for et år siden - og den ro der er i dag - skulle man jo mene, at der burde være plads til at nedprioritere grænsekontrollen og dermed afsætte flere politi-ressourcer til andre opgaver. Behov og mandskab bør følges.



Det kan give mening ikke at stoppe grænsekontrollen, men en nedprioritering er oplagt. Samtidig kunne man se på, om hjemmeværnets rolle kunne udvides. Der er allerede i dag hjemmeværnsfolk tilknyttet grænsekontrollen, og det har tilsyneladende fungeret glimrende. Det er også en relevant opgave for hjemmeværnet, der giver mening.



Desværre vil det politiske flertal nok være indstillet på en automat-reaktion, hvor man ikke ændrer på politibemandingen ved grænsen. Politikerne burde lytte til forskeren i grænseforhold, Gerd Battrup, der til Politiken i dag spørger om politiindsatsen ved grænsen: - Hvad er den saglige begrundelse, når asylantallet er så lavt?



Med tanke på, at andre væsentlige politiopgaver nedprioriteres - på grund af grænseindsatsen - burde der kommer nye politiske signaler om prioriteringen.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her