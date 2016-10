Leo B. Rasmussens farvel til udvalg

»Døden skal jo have en årsag« Er det ikke sådan man siger, når en person prøver at bortforklare sig?



Nu skal Dansk Folkeparti have skylden for, at Leo B. Rasmussen trækker sig fra en post, som medlem af Byudviklingsudvalget.



De, der har fulgt med i sagen omkring brugen af de kommunale arbejdsmail, kan da ikke med fuld alvor mene, at dette kan være årsagen til, at han Leo B. Rasmussen trækker sig? Årsagen skal måske findes i, at Leo B. Rasmussen ikke føler, at han får den opbakning fra det kommunale system mere, som han havde forventet?



Det sker måske ikke fordi, at de mennesker der af uransagelige grunde, har sympati for brugen af den kommunale mail til politisk- og religiøse propaganda, alligevel nok ikke syntes, at det er så smart alligevel. Men, at give Dansk Folkeparti ret, det vil de under ingen omstændigheder ikke.



Leo B. Rasmussen, du som er formand for en forening der kun blev oprettet for at jagte Viceborgmester Preben Andersen.



Ynkeligt, at du nu føler dig »jagtet« af Dansk Folkeparti, og det har du det, åh så dårligt med. Jeg tror, at folk har gennemskuet dig. Du kan da ikke forvente, at jeg blandt andre ikke tager til genmæle i aviserne, når nu dine få disciple fra foreningen, gang på gang kommer med urigtige udtalelser i aviserne.



Derfor, vil dit navn og din gøren og laden gang på gang blive nævnt.



En af dine disciple Finn Riisgaard, Granvænget 6 7800 Skive anerkender jo, at foreningen (Ytringsfrihedskive) er en død forening, den dag I har fået Preben Andersen ned med nakken (læserbrev 27. september 2016).



Altså, det som vi i Dansk Folkeparti hævder, er nu bevist, DET ER EN POLITISK FORENING, et politisk projekt.



Magen til modbydelighed og ondskab skal man lede længe efter. Det er sådan en politisk forening, at du Leo B. Rasmussen er formand for. Du som er ansat som leder i en institution i Skive Kommune, har brugt/bruger? Kommunes »brevpapir« måske også Kommunes tid til at bekæmpe Kommunens Viceborgmester (din arbejdsgiver). Hvad siger det dig??



Hvis bare noget af det du jamrer dig over er rigtigt, så burde du trække dig fra denne forening der giver dig den omtale du ikke bryder dig om. Det har jo ingen mening, at du bliver der, når nu dit helbred er noget så skrøbeligt, som du selv antyder. Du vil jo fortsat blive konfronteret med den mærkelige forenings gøren og laden. Så din tilbagetrækning fra Byudviklingsudvalget var endnu engang kun en måde at få opmærksomhed på.



Nu bliver der så mere tid til afsendelse af mail, direkte fra din kommunale arbejdsplads/arbejdsmail. Leo B. Rasmussen:



Du har accept til at fortsætte din propaganda virksomhed fra et komfortabelt flertal i Skive Byråd og ledelsen i Skive Kommune.



God bedring ønskes du af Dansk Folkeparti.



Erik Mortensen,



medlem af Skive Byråd



(DF),



Kybehuse 153,Vile,



7870 Roslev

