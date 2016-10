Glædeligt med flere uddannelser på Skiveegnen

Tillykke til Skive og tak til Undervisningsminister Ellen Thrane Nørby.



Embedsmænd havde indstillet at Skive Handelsskole skulle miste uddannelser, men nu får man flere. Der er lyttet til den kritik skolen, Skive Kommune og jeg har fremsat. Det er glædeligt.



Vi ser en stigende centralisering af uddannelse. Helt forkert udvikling. Det betyder fraflytning, og at nogle ikke får taget en uddannelse. Virksomheder får svært ved at få de folk, de skal bruge. Måske de flytter væk.



Uddannelse er vejen til job. For vores land, en egn og for den enkelte. Det nytter ikke at uddannelserne kun er i få byer. Denne gang gik det den rigtige vej. Tak.



Andreas Steenberg,



medlem af Folketinget,



valgt i Skive-kredsen,



Christiansborg,



1240 København K

