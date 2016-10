DF med troværdighedsproblem

Vælgerne taber med stor hastighed tillid til Christiansborg-politikerne. Det kunne man læse om på denne plads i går, og baggrunden var en ny analyse fra professor Jørgen Goul Andersen. Vi tør godt love, at Dansk Folkepartis adfærd om dansk deltagelse i det europæiske politisamarbejde - Europol - vil give yderligere vælgerforagt for den politiske verden og troværdighedstab på Christiansborg.



Hvad handler det om?



Som bekendt var der i Danmark en folkeafstemning om en justering af det danske EU-retsforbehold, og det væsentligste indhold var, at et ja ved folkeafstemningen skulle sikre, at Danmark kan fortsætte som deltager i Europol-politisamarbejdet. Det er selvfølgelig vigtigt, at Danmark er aktiv deltager i det vigtige politisamarbejde i Europa, for alle ved, at kriminelle opererer på tværs af grænser, og så skal politiet selvfølgelig gøre det samme.



Dansk Folkeparti anbefalede alligevel vælgerne at stemme nej ved folkeafstemningen, og partiet lovede, at Danmark nok skulle forblive i Europol-samarbejdet alligevel, for vi kunne bare få en såkaldt parallelaftale med EU, og så var det på plads.



Men sådan er virkeligheden ikke. I tirsdags var EU-kommissionens 1. næstformand, Frans Timmermans, i København, og budskabet var klart:



- Hvis man stemmer sig ud af Europol, er man ude.



Klar tale. Og lidt ligesom briterne, der nu er ved at forstå, at når Storbritannien stemte nej til forbliven i EU, så betyder det faktisk, at man må forlade EU ...



Så Dansk Folkeparti kom altså med løfter, som slet ikke ser ud til at kunne blive indfriet. Det er et stort troværdighedsproblem, for ved den ganske tætte folkeafstemning har det selvfølgelig haft betydning for en del vælgere, at Kristian Thulesen Dahl og den øvrige DF-top lovede, at Danmark ville kunne fortsætte som deltager i Europol-samarbejdet.



Og hvad siger DF’erne så i dag? Nu siger EU-parlamentsmedlem Morten Messerschmidt, at »det værste der kan ske er, at der kommer en ny folkeafstemning og uanset hvad, bliver vi i Europol«. Det må jo i hvert fald kræve, at der kommer et ja ved en ny folkeafstemning, og her kommer så det seneste hovsa-forslag fra DF ind i billedet:



Nu foreslår DF, at der - som betingelse for en ny Europol-folkeafstemning - samtidig skal være en folkeafstemning om dansk udtræden af det europæiske Schengen-samarbejde om åbne, indre grænser. Det talte DF jo ikke om, da man ved folkeafstemningen lovede danskene, at vi ville være med i den fælles europæiske indsats mod grænseoverskridende kriminalitet. DF har i denne sag åbenbart et standpunkt, til man tager et nyt, og det er en flov affære at lege med den danske deltagelse i Europol-samarbejdet på den måde.



DF har i den grad ført vælgerne bag lyset, og forløbet efterlader Dansk Folkeparti med et stort troværdighedsproblem. Det kan man så leve med bliver afsløret, men det reelle problem er jo, at Danmark nu står til at forlade Europol-samarbejdet til maj. Og det er altså ingen løsning, at DF vil opfinde en helt ny folkeafstemning og et helt andet tema for at kunne anbefale et ja ved en eventuel ny folkeafstemning om Europol.



Det er den slags forløb, der kaster benzin på det bål af tillidstab til politikere, som er stærkt voksende i disse år. Et ord er ikke et ord, og der fifles med løfter til vælgerne. Det er ikke kønt at se på ...



O.D

