Da jeg i går (onsdag) læste Preben Andersens svar til mig på mit indlæg om »landsbytosser«, grinte jeg ikke højt, men nøjedes med at være forbavset over Preben Andersens påstand om, at jeg har haft indlæg i Folkebladet om USP-projekterne.



Ikke et eneste indlæg har jeg haft i avisen om USP-projekterne. Derimod har jeg i flere indlæg taget stærk afstand fra Preben Andersens mistænkeliggørelse af en journalist ved Folkebladet, en journalist der skrev om USP-projekterne sammen med en anden journalist ved bladet. Jeg skal gerne gentage, at jeg mener denne mistænkeliggørelse var ualmindelig nedrig, og bestemt ikke et byrådsmedlem eller 1. viceborgmester værdig.



Endvidere har jeg i indlæg klandret Preben Andersen for at indlede en injuriesag mod Johan Nielsen, da Preben Andersen jo selv begynder hele miseren med en muligvis injurierende mistænkeliggørelse af en af Folkebladets journalister.



Derfor mener jeg ikke, Preben Andersen havde en moralsk ret til at anlægge denne injuriesag, men har dog i forbindelse med skriverier om den kuriøse forening til Værn om Ytringsfriheden i Skive faktisk forsvaret Preben Andersens juridiske ret til at anlægge sagen.



Og nej, jeg ringede ikke til Preben Andersen for at få redt trådene ud, for jeg syntes, at Preben Andersens optræden skulle mest muligt frem i lyset og ikke klares gedulgt over en kop kaffe. Men det ville selvfølgelig have været belejligt for ham …



Og sidst men ikke mindst, jeg er halvgammel men absolut ikke en sur mand, hvilket jeg er sikker på, at alle, der kender mig, vil skrive under på. I øvrigt har jeg mange gange grint af de to gamle sure mænd i Muppet Show’ene, så tak til Preben Andersen for at minde mig om dem …



Med venlig hilsen



Ole Pedersen,



Kirke Allé 46,



7800 Skive

