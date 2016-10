Kommunale institutioner - vær opmærksom

Dansk Folkeparti, er det eneste parti i Skive Byråd, der er nervøs for, at det personale der i dag har nok at gøre, feks. personalet på vore plejehjem, skal få yderlige opgaver uden kompensation.



Flygtninge og familiesammenførte skal understøttes i hurtigst muligt at blive selvforsørgende, så de kan klare sig bedst muligt selv. Gid man også havde den indgangsvinkel, når det gjaldt etniske danskere. Staten har bevilget, til Skive Kommune, ekstraordinært 2.580 mio kr. til denne opgave. Vi tror ikke på, at disse penge når ud til det personale, der får opgaven pålagt.



Gruppen af flygtninge, som skal i sprogpraktik, vil være bred og spænde fra helt ny ankomne, som nærmest ikke taler dansk og aldrig har været på en dansk arbejdsplads, til flygtninge, som har været i landet i længere tid og taler mere dansk. Kommunen forventer ikke, at flygtningene kan være i stand til at yde en selvstændig arbejdsindsats på den pågældende arbejdsplads. Så alt andet lige vil det kun være en ekstra arbejdsbyrde for vores personale.



For at dette ikke skal gå ud over kerne områderne/de bløde værdier på en arbejdsplads, er det nødvendigt med ekstra kvalificeret arbejdskraft, hvis der placeres personer, der skal lære dansk. Det er dette vi i Dansk Folkeparti ønsker, at man er opmærksom på. For vi er bange for, at der ikke bliver en sådan kompensation.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



Medlem af



Skive Byråd (DF),



Kybehuse 153, Vile,



7870 Roslev

