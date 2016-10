Ældre mand forsvundet i Skive: Har du set Kurt?

Politiet har i dag haft hundepatruljer ude for at lede efter en ældre mand, der siden søndag aften har været forsvundet i Skive.



Det drejer sig om den 72-årige Kurt Poulsen, der forlod sit hjem i Thorupsgade, Skive, ved 21-tiden søndag aften. Han er ikke set siden.



»Vi har været ude for at lede efter ham i dag, men har droslet lidt ned nu,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.



Mørkets frembrud gør det svært for politiet at søge i samme omfang, og håbet er derfor, at borgerne i Skive og omegn holder øjnene åbne.



»Folk må meget gerne ringe til os, hvis de har set ham,« siger Ole Vanghøj, der opfordrer folk til at kigge i skure og udhuse.



Kurt Poulsen beskrives som 160 centimeter høj og buttet med tyndt, gråt hår.



Hvis du mener at have set ham, kan du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefonnummer 114.

