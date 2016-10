Razzia på Skive Kaserne

Militærpolitiet har mandag gennemført en razzia på Skive Kaserne.



Det skriver eb.dk.



Avisen har fået historien bekræftet af pressevagt hos Militærpolitiet, Erik Bøttger.



Razziaen er ifølge Ekstra Bladet foretaget på belægningsstuer hos konstabeleleverne, der netop har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de blandt andet skulle bruge våben og sprængstof.



- Jeg kan bekræfte, at der har været en aktion, som involverer militærpolitiet, siger Erik Bøttger til Ekstra Bladet.



Hvad årsagen er til razziaen står dog ikke klart, skriver avisen.



Det er Forsvarets Auditørkorps har bedt Militærpolitiet om at gennemføre razziaen. Det har ikke været muligt for avisen at få auditørkorpset i tale.





