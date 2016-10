Børnene hjalp H.C. Andersen

Omkring 100 børn og voksne var mødt op for at se forestillingen »H.C. Andersen lever!« i Skive Theater mandag aften.



Stykket var en blanding af live-animation og teater, og det var første gang Skive og Omegns Teaterkreds prøvede kræfter med den form, men nok ikke den sidste. Børnene tog det hurtigt til sig, og de var kvikke, når »Klods Hans« og »Ælling« - de to animerede figurer - bad dem om hjælp til for eksempel at lave »kold vind« eller stampe i gulvet for at slå isen i stykker, så ællingen kunne komme fri af skovsøen i eventyret »Den grimme ælling«.. H.C. Andersen fik også god hjælp af sine animerede venner til endelig at slippe fantasien løs. Sjovt og underholdende var det, og teknikken holdt hele vejen.

