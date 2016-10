Fandt hittehash på flisegangen

Lørdag formiddag modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om, at der var blevet fundet en pose med hash på en flisegang på Mellemtoften i Lem.



En vejning viste senere, at der var 33,15 gram hash i posen.



- Umiddelbart var der ingen, som stod og råbte op om, at posen var deres, så vi har indtil videre taget den ind som hittehash, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

