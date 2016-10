Snart er der ny pub i Vinderup

Øl og andre drikke.



Musik og anden underholdning.



Sådan er den naturlige del af en pub, og sådan bliver det også i Vinderup, hvor tre lokale arbejder intenst for at nå det sidste, inden byens pub åbner.



Personalet er ansat, og fredag den 7. oktober har fået et stort kryds i kalenderen, for den dag bliver der åbning med reception og pub-liv i Nørregade.



Lige ved siden af Hotel Vinderup, i de lokaler, som for flere år siden husede byens biograf, åbner Irish Pub Vinderup.



Initiativtagernes ønske er at bidrage til det lokale byliv. At få borgere fra Skive og Holstebro til at køre til Vinderup for at gå på en irsk pub, tør de umiddelbart ikke satse på.



- Vi vil gerne være med til at gøre noget for, at der sker noget i Vinderup, siger lokale Christian Petersen.



Sammen med sin hustru og vennen Kenneth Dalsgaard har han i disse dage travlt med at nå det sidste. For det meste er allerede færdigt, så der kan blive et godt grundlag for en fest, når dørene om få dage går op til et lokale, som de seneste uger er blevet totalt ombygget.



Den nye pub åbner således i bygningen ved siden af Hotel Vinderup, men Christian Petersen understreger, at ønsket er at skabe et godt samarbejde med hotellet og ikke at skabe konkurrence.



- Vi mener, at vi i flere tilfælde kan lave nogle ting, som kan støtte hinanden. Nogle vil måske mene, at der allerede i dag er steder nok, hvor man kan få en øl i Vinderup. Så mange steder er der nu heller ikke, siger Christian Petersen.



Om sine forventninger til den fremtidige drift af Irish Pub Vinderup siger Christian Petersen:



- Jeg forventer ikke, at det er noget, man tjener mange penge ved. Men det kunne være super fedt for byen, interessant og sjovt.



Sammen med blandt andre sin hustru har Christian Petersen for flere år siden drevet Postkassen. Om den irske pub siger han endvidere:



- Det bliver et sted med fadøl og ting og sager. Det bliver et godt værtshus. Vi bygger det op som pub med pool og bordfodbold.

